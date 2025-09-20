La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió provisionalmente por seis meses a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación, tras un procedimiento disciplinario por presuntas faltas graves relacionadas con no acatar una resolución administrativa que rehabilitaba a Patricia Benavides como fiscal suprema titular.

Delia Espinoza no asistió a la audiencia programada por la JNJ, argumentando, a través de su abogado Luciano López, que “no hay un debido proceso ni condiciones de juego limpio”, y anunció que recurrirán a la justicia constitucional.

A pesar de la ausencia de la fiscal, la JNJ llevó a cabo la audiencia, notificando formalmente a Delia Espinoza sobre el procedimiento.

Finalmente, el pleno de la JNJ dejó al voto la decisión de suspender temporalmente a la magistrada, confirmando la sanción por seis meses mientras se mantiene la evaluación del caso.

“No hay juego limpio ni debido proceso”

Luciano López, defensa legal de de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, consideró más temprano que “no hay juego limpio ni debido proceso en el caso”.

“No convalidaremos con nuestra presencia una decisión que ya tomaron: suspenderla y descabezar la Fiscalía de la Nación en el actual contexto de lucha contra la criminalidad en el poder. Recurriremos a la justicia constitucional”, había indicado en sus redes sociales.

