El presidente del Congreso, José Jerí, firmó la autógrafa de ley que autoriza el octavo retiro de fondos de las AFP, con lo que el documento queda listo para ser remitido a la presidenta Dina Boluarte para su promulgación final.

“Todos los caminos, formas, ideas nos llevan siempre a decidir el beneficio de la Nación y por ello que estamos hoy en la firma de esta autógrafa para el retiro extraordinario de los fondos de las AFP“, señaló Jerí.

La norma aprobada permitirá que todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones retiren hasta 4 UIT de sus cuentas individuales.

Tras este paso en el Congreso, se espera que el Ejecutivo promulgue la ley en los próximos días. Dina Boluarte ha expresado que respalda la medida y que no presentará observaciones.