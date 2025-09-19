El Ministerio Público pidió al Poder Judicial ampliar por ocho meses el plazo de la investigación preparatoria contra Alexis de la Cruz y Edson Flores, exasesores de la congresista de Perú Libre María Agüero. Ambos son investigados por presuntamente haber recaudado de manera ilícita un porcentaje de los sueldos de los trabajadores del despacho parlamentario de la legisladora.

La solicitud fue presentada el pasado 9 de julio por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la investigación preparatoria compleja que se sigue contra De la Cruz Canales y Flores Valencia por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.

El requerimiento fiscal de prórroga del plazo de la investigación preparatoria compleja fue presentado ante el juez Abel Centeno, quien programó una audiencia virtual para el viernes 19 de septiembre, a las 3:00 p. m., con la participación de las partes procesales, a fin de evaluar el pedido y emitir una decisión.

El magistrado ordenó enviar un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para que ese día Edson Flores sea trasladado a una sala de audiencias dentro del centro de reclusión donde cumple prisión preventiva, con el fin de que pueda participar en la audiencia virtual.

La Fiscalía imputa a Edson Flores Valencia y a César de la Cruz Canales —detenido en España a la espera de un proceso de extradición al Perú— ser los presuntos recolectores y receptores iniciales del dinero que habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de la parlamentaria María Agüero.

En un operativo realizado a inicios de noviembre de 2024, también fueron allanados el domicilio y las oficinas de Agüero, quien es investigada por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la Fiscalía, en su calidad de congresista, María Agüero “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.