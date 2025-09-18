Las pugnas dentro del Ministerio Público llegan a un nuevo punto crítico. Y es que el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas presentó, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una denuncia disciplinaria contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza.

Gálvez Villegas le imputa a la fiscal de la Nación faltas muy graves, tras considerar que ella, “en todo momento, trató de incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)” que lo reincorporaba en sus funciones.

HISTORIA REPETIDA

Según la denuncia, a la que accedió Correo, el fiscal supremo le imputa a Espinoza incurrir en dilaciones para obstaculizar su retorno al Ministerio Público, tal como pasó en el caso de la reincorporación de Patricia Benavides, por orden de la JNJ.

En abril último, el TC declaró nula la figura del “procedimiento disciplinario inmediato”, con el que el anterior pleno de la JNJ destituyó a Tomás Gálvez. El máximo interprete de la Carta Magna, asimismo, dispuso la eliminación de dicho proceso.

Pese a tal decisión, asegura Gálvez, la fiscal de la Nación entorpeció su reingreso “recurriendo a todo tipo de argucias”.

“(Delia Espinoza) procedió a pedir explicaciones y aclaraciones a la JNJ sobre la reincorporación y, sobre todo, sin ninguna competencia y contraviniendo la Constitución y las leyes, procedió a requerir a la Corte Suprema que se me suspenda por tres años en el ejercicio del cargo de fiscal supremo”, relata en el escrito.

En ese sentido, Gálvez remarcó que Espinoza “ha actuado en un procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedida de hacerlo debido a que, en dicho momento, había una denuncia constitucional en curso en el Congreso en su contra”.

Este fue un elemento para que el juez Juan Carlos Checkley rechazara la suspensión en el cargo. “La fiscal de la Nación, al abocarse a conocimiento y solicitar al juzgado (...) ha incurrido en falta muy grave”, sostiene.