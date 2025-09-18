El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad, con 114 votos, un dictamen que modifica la Ley 29701 para otorgar beneficios a los integrantes de las juntas vecinales de seguridad ciudadana y declarar un día en su honor.

La iniciativa busca reconocer su aporte en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad en todo el país.

La congresista Elizabeth Taipe, de la Comisión de Descentralización, destacó que las juntas vecinales representan un ejemplo de organización y compromiso cívico, por lo que requieren incentivos que fortalezcan su labor. En ese sentido, se crea el Registro Nacional de Juntas Vecinales a cargo de la Policía Nacional, con el fin de identificar y organizar a sus integrantes.

La norma establece que la Policía Nacional, junto con gobiernos regionales y locales, podrá asignar temporalmente bienes vinculados a la seguridad ciudadana a estas organizaciones, siempre bajo supervisión para garantizar su adecuado uso.

Asimismo, se prevén beneficios como puntaje adicional en concursos públicos para acceder a becas de estudio, tanto para los miembros como para sus hijos, a través del Pronabec.

Además, los integrantes de las juntas vecinales participarán en audiencias públicas, presupuestos participativos y en la formulación de planes de seguridad, lo que les permitirá transmitir de manera directa las demandas de sus comunidades.

Durante el debate, la congresista Patricia Chirinos sostuvo que la norma constituye una inversión en cohesión social y equidad.

Asimismo, se autoriza a los gobiernos regionales y locales a transferir recursos de sus presupuestos para reforzar la seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional.