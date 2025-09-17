Mediante una resolución directoral firmada por un jefe policial de segundo nivel, la Policía Nacional del Perú aprobó una resolución que restringe el acceso público y de la prensa a la base de datos que contienen las denuncias policiales registradas en sus sistemas de información abierta.

De acuerdo con el documento firmado por el general Javier Manuel González Novoa, director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP, toda la información contenida en el Sistema de Denuncias Policiales y el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal será considerada reservada durante cinco años.

La sorpresiva decisión invoca bienes jurídicos como la defensa de la persona y respeto de su dignidad, seguridad ciudadana y nacional, orden público, estabilidad democrática y el interés nacional, entre otros.

“En efecto, sin la debida reserva de la información contenida en las denuncias registradas en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias, Investigación Criminal, se pondría en riesgo la finalidad esencial de la Policía Nacional, que es prevenir, investigar y combatir la delincuencia”, indica el documento.

Según expertos, tras esta resolución, ningún ciudadano, periodista o institución externa podrá acceder libremente a la base de denuncias durante un quinquenio. La PNP sostiene que esta medida busca proteger las investigaciones en curso y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

La decisión implica también que no será posible conocer detalles de las denuncias policiales a través de canales de acceso público. Para ciudadanos y periodistas, esto representa una restricción significativa en términos de fiscalización y seguimiento de casos, señalan diversos expertos.

