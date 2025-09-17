La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ya no solo critica a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); ahora también los amenazaría. Y es que la titular del Ministerio Público sostuvo que tales magistrados acabarán en prisión debido a que este viernes evaluarán suspenderla durante seis meses, mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario ordinario que le acaban de abrir.

“Quieren sacarme de mala manera, de manera irregular, de manera inconstitucional. Esto prácticamente es un proceso inmediato arbitrario. Es irregular, están actuando desesperadamente. Los señores van a terminar en la cárcel, porque han cometido abocamiento indebido, usurpación de funciones, actos que han sido denunciados oportunamente ante el Congreso de la República; pero, ¡oh sorpresa!, los han totalmente archivado”, exclamó Espinoza Valenzuela en RPP.

REBELDE

Al ser consultada si acataría un apartamiento temporal de su puesto de fiscal de la Nación, Delia Espinoza respondió que no se puede adelantar a esa posibilidad.

Luego de tildar de arbitrario el procedimiento disciplinario –pues aseguró que no le entregaron los informes de la investigación preliminar y que se vulneró su derecho a la defensa–, agregó: “Yo no puedo, simplemente, acatar cosas que son totalmente irregulares”.

Por ello exigió que se “recomponga” el procedimiento que enfrenta.

ILEGAL

Correo tuvo acceso a la Resolución N° 445-2025, suscrita por el presidente de la JNJ Gino Ríos, en la que se dispone abrir procedimiento disciplinario ordinario de oficio a Espinoza por faltas graves y muy graves, por lo que podría ser suspendida o destituida.

El documento menciona hechos que sustentan dicho proceso, entre los que destaca haber ejercido “el cargo de fiscal de la Nación de manera ilegal”, por no acatar la reincorporación de Benavides.