Cierra filas. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió ayer a una pedido en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para suspenderla del cargo. La recomendación fue presentada por la miembro instructora del procedimiento disciplinario que la involucra, la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. “Todavía no se me ha notificado (...) de ser cierto, se estaría cometiendo prevaricato”, afirmó Espinoza a la prensa.

DETALLES

“Si me llegan a sancionar a través de este procedimiento, lo que va a venir, sin lugar a dudas, es que repongan a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Eso es inconstitucional”, aseguró la actual titular del Ministerio Público.

Espinoza será sometida a un procedimiento disciplinario en virtud a un informe elaborado por Cabrera, en el que se le imputa hacer caso omiso o rehusarse a cumplir con la resolución que ordenaba reponer a Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

En otro reporte, emitido también por Cabrera, se propone suspender preventivamente a Espinoza por seis meses, “mientras se resuelva el procedimiento disciplinario inmediato” en su contra.

“La señora Cabrera estaría cometiendo delito de prevaricato (…) El Tribunal Constitucional ha establecido (en abril último) que este procedimiento (el inmediato) no es constitucional”, advirtió.

En esa línea, añadió: “No se me puede sancionar por haber cumplido con la Constitución, artículo 158, puesto que como fiscal de la Nación lo que la JNJ pretendía era que yo cometa una infracción constitucional abandonando mi cargo para otorgarlo a otra supuesta magistrada (...) ¿Por qué hay tanto apuro de retirar a Delia Espinoza como fiscal de la Nación?”.

Por otro lado, anunció que pidió la inhibición de Cabrera y otros magistrados en el proceso pues “no se puede ser juez y parte”.

“Los señores han sido denunciados vía acción de amparo, por querer removerme de mi cargo (...) Nos vamos a someter a un debido proceso, pero que se resuelva la inhibición. No están habilitados para seguir un procedimiento en el que ellos tienen el principal interés de que su propia resolución ilegal se ratifique”, refirió.

Su defensa, además, ha solicitado suspender el procedimiento disciplinario, aunque este aún no empieza.

Finalmente, exhortó a la JNJ “a retomar casos que tiene durmiendo el sueño de los justos, respecto a procesos de destitución y ratificación”. Añadió que “hay un manejo selectivo” de causas, al igual que en el Congreso de la República.

Por su parte, el fiscal supremo Tomás Gálvez afirmó –vía X– que Espinoza “ha hecho méritos para su suspensión por parte de la JNJ”.

Acotó que de ser suspendida, asumiría como fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez. “Si no lo hiciere, sería Zoraida Ávalos, que le sigue en antigüedad. No es como dicen algunos, que yo asumiría el cargo”, puntualizó.