Dilatar la orden de restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema está a punto de pasarle una factura muy alta a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza. Y es que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha programado para este viernes el desarrollo de la audiencia en la que se evaluará el pedido para suspenderla del cargo durante seis meses, mientras se desarrolla el proceso que podría terminar con su destitución.

En efecto, Correo tuvo acceso a la Resolución N° 446-2025, de la JNJ, que dispone notificarle a Espinoza Valenzuela de esta cita.

“Fijar, de manera improrrogable para el día 19 de septiembre de 2025 a horas 10:00 de la mañana, la realización del informe oral en audiencia pública, la misma que se llevará a cabo de manera presencial por espacio de 10 minutos, en el primer piso de la sede de la Junta Nacional de Justicia, sito en Av. Paseo de la República 3285, San Isidro”, reza el documento.

DOS MÁS

Fuentes de la JNJ relataron a este diario que a la fiscal de la Nación le remitieron otras dos notificaciones. Una de ellas fue para informarle que se rechazó la inhibición que pidió contra los miembros de la JNJ, por presunto conflicto de interés.

Asimismo, se le notificó también que se le abrirá un procedimiento disciplinario –y no un procedimiento disciplinario inmediato, como la propia Delia Espinoza anticipó que sería irregular– por no acatar la reposición inmediata de Patricia Benavides.

Como se recuerda, la instructora del caso de Espinoza, la magistrada María Teresa Cabrera, concluyó en su Informe N° 046-2025-MTCV-JNJ –que este diario difundió– que hay motivo para abrirle el mencionado proceso a la titular del Ministerio Público, por faltas graves y muy graves, las que podrían acarrear su destitución.