La exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, a quien acusa de vulnerar sus derechos fundamentales y cometer delitos de función.

En el documento entregado al Congreso, pidió que se tramite un antejuicio y juicio político que derive en su inhabilitación por 10 años en la función pública.

Según la denuncia, Espinoza incurrió en abuso de autoridad y prevaricato al emitir resoluciones que incluyeron afirmaciones que afectaron el honor y la presunción de inocencia de Benavides.

Entre los hechos señalados, se acusa a Espinoza de proponerla como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones en pleno proceso electoral sin sustento legal, y de otorgarle un despacho distinto al de otros fiscales supremos repuestos, como Tomás Gálvez y Azucena Solari. También se le imputa haber divulgado recursos legales presentados por Benavides y criticar resoluciones de la Junta Nacional de Justicia.

El documento sostiene que estas acciones vulneran los artículos 2, 38, 154 y 159 de la Constitución, además de configurar delitos tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal.