Como parte de la segunda etapa del mejoramiento vial de la Av. Independencia, la Municipalidad Provincial de Arequipa cerrará este viernes 5 de junio los cruces de las calles 2 de Mayo con Av. Independencia y calle Paucarpata con Av. Independencia.

El cierre será desde las 06:00 horas y la restricción se prolongará por dos semanas. Durante este tiempo, las cuadrillas de obreros realizarán el fresado del asfalto dañado, la colocación de una nueva capa asfáltica y el encimado de los buzones públicos para garantizar una vía más segura.

Para mitigar el congestionamiento, la gerencia de Transportes hizo un plan de desvíos en ambos sentidos de la vía.

Conductores deben usar plan de desvíos desde este viernes, tras cierre de intersecciones de la Av Independencia (Foto: Municipalidad de Arequipa)

En el carril de subida, los vehículos que se dirijan hacia la zona alta por la Av. Independencia deberán abandonar la vía y tomar la siguiente ruta: Calle 9 de Diciembre, Av. Jorge Chávez, Av. Goyeneche, Pasaje Santa Rosa y retornar a la Av. Independencia.

En el carril de bajada, las unidades deberán desviar su trayecto ingresando por la calle Universidad, Av. Venezuela, calle García de Carbajal, reincorporarse a la Av. Independencia.

La intervención de la segunda etapa comprende el tramo ubicado entre las calles 2 de Mayo y Paucarpata con una inversión de 4 millones 288 mil soles.