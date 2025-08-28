Un chofer de transporte público fue asesinado a balazos mientras conducía una cúster en la zona conocida como La Riel, límite entre los distritos de Santa Anita y El Agustino (Lima).

El ataque fue perpetrado por sujetos que iban en una motocicleta, los que dispararon directamente contra el conductor frente a varios pasajeros, lo que generó pánico.

Tras el hecho, se desató una persecución policial que culminó con la captura de dos sospechosos venezolanos armados.

El crimen ocurrió en la ruta Callao–Santa Anita y se investiga un posible ajuste de cuentas o si se trata de un caso más de extorsión contra conductores del transporte público, ya que la zona presenta alta incidencia de violencia.

Participaron en la persecución efectivos de la Comisaría de El Agustino junto a los serenos de Ate y Santa Anita.

Las autoridades realizan las pesquisas a fin de determinar las responsabilidades penales.

Este hecho se suma a una serie de ataques violentos contra transportistas de líneas como la 505, que han generado temor entre conductores y usuarios en la zona, quienes ahora prefieren evitar subirse a estos vehículos por miedo a quedar atrapados en medio de eventuales balaceras.