Durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), celebrada ayer en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a la unidad entre las instituciones del Estado para combatir la criminalidad dejando al margen las encuestas o las campañas electorales.

“Desde este Conasec convoco a todos a la unidad de las instituciones del Estado. Todos debemos remar en un solo sentido, en un solo norte, una sola meta, acabar con la delincuencia (...). Acá no trabajamos pensando en encuestas o campañas electorales”, aseguró.

Entre los asistentes destacó el presidente del Congreso, José Jerí; la titular del Poder Judicial, Janet Tello; el primer ministro, Eduardo Arana; y el nuevo titular de Justicia, el controvertido Juan José Santiváñez.

Pese a las discrepancias públicas, también se presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien Boluarte no mencionó durante su saludo a los asistentes.