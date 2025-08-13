Luego de que no se aprobara la propuesta de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que Patricia Benavides fuera enviada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será designada en la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

Según informó Canal N, la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien hasta hoy estuvo a cargo de dicha instancia, será asignada a la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.

Cabe recordar que el último martes, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) rechazó la propuesta de Delia Espinoza, para que Patricia Benavides fuera designada como representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

También se debe señalar Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Espinoza, acusándola de resistencia o desobediencia a la autoridad, y solicitando su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.