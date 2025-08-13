El vocero de Acción Popular, Carlos Alva, anunció que el caso del congresista Raúl Doroteo será revisado por una comisión interna que podría pronunciarse “quizás la otra semana”. Restó gravedad a las denuncias que afronta el parlamentario al señalar que “son solo investigaciones”.

Alva defendió que Doroteo continúe como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, argumentando que “nunca ha presidido una comisión ordinaria” y que su actual cargo no vulnera los lineamientos internos del partido.

Aunque el legislador sí ha encabezado una comisión especial sobre cambio climático, no ha liderado comisiones permanentes. Pese a los cuestionamientos, el vocero de su bancada reiteró que, mientras no exista una sanción firme, se mantiene el respaldo político.