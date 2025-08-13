El vocero de Acción Popular, Carlos Alva, anunció que el caso del congresista Raúl Doroteo será revisado por una comisión interna que podría pronunciarse “quizás la otra semana”. Restó gravedad a las denuncias que afronta el parlamentario al señalar que “son solo investigaciones”.
Alva defendió que Doroteo continúe como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, argumentando que “nunca ha presidido una comisión ordinaria” y que su actual cargo no vulnera los lineamientos internos del partido.
Aunque el legislador sí ha encabezado una comisión especial sobre cambio climático, no ha liderado comisiones permanentes. Pese a los cuestionamientos, el vocero de su bancada reiteró que, mientras no exista una sanción firme, se mantiene el respaldo político.
TE PUEDE INTERESAR
- Patricia Benavides asistirá hoy a la sesión de la Junta de Fiscales Supremos
- Más evidencias de irregularidades en gestión regional de La Libertad
- Francisco Morales: Fiscalía inicia diligencias contra magistrado del TC por presunto favorecimiento a empresa
- Izan una bandera de Colombia en Chinería
- Nuevo mapa del delito divide a Huancayo en cuatro sectores