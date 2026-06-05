Fuentes de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) indicaron que 488 instituciones educativas, entre públicas y privadas, suspendieron sus clases y harán lo mismo este lunes debido a las elecciones de este domingo 7 de junio por la segunda vuelta electoral.
Los centros educativos quedarán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante estos cuatro días para el proceso electoral del domingo.
Ante esta medida, el Ministerio de Educación (Minedu) indicó que los planteles habilitados como centros de votación tienen el deber de recuperar obligatoriamente las horas efectivas de clase de manera presencial.
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