En medio del tramo final de la campaña electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su rechazo a la reanudación del proceso penal que afronta por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y presunto falseamiento de información vinculada a su organización política.

Este viernes a las 2:00 p. m. está prevista la audiencia de control de acusación contra Sánchez Palomino, en la que se evaluará si el proceso avanza hacia juicio oral.

La Fiscalía lo investiga por presuntos cobros irregulares a militantes de su partido, cuyos fondos no habrían ingresado a las cuentas de la organización, y solicita una pena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva.

El candidato consideró llamativa la proximidad de la audiencia con la segunda vuelta electoral, al señalar que el proceso se reactiva en una etapa clave. También afirmó que se trata de un caso con una investigación prolongada, en el que, según su postura, no existirían coincidencias en la programación de las diligencias.

“La fiscalía puede decir lo que se le ocurra, porque a dos días del proceso electoral, después de una investigación de 6 años, se acuerdan de que tienen que investigarme. A ver, díganme, ¿cómo se llama la película?”, expresó.