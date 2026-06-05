Cuatro meses después del fatídico atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano en el distrito de San Isidro, las autoridades continúan realizando pericias para esclarecer las circunstancias del caso. Este viernes, peritos de Criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llevaron a cabo una inspección técnica al automóvil presuntamente involucrado en el hecho.

De acuerdo con el reporte de Canal N, esta última diligencia se desarrolló en la avenida Bausate y Meza, donde fue sometido a evaluación un vehículo Chevrolet registrado a nombre de la exconductora de televisión Maricel Linares. Según la investigación, la que se encuentra a nombre de la periodista Marisel Linares, era utilizada por Adrián Villar Chirinos al momento del accidente ocurrido el pasado 17 de febrero.

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Realizan pruebas de luminol a la camioneta de Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano



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¿Qué buscan determinar las autoridades?

Uno de los principales objetivos de la pericia fue determinar si los fragmentos vehiculares recuperados en el lugar del atropello pertenecían al automóvil investigado. Para ello, los especialistas contrastaron diversas piezas encontradas en la avenida Camino Real con la estructura de la unidad sometida a inspección.

Durante el procedimiento, los agentes lograron acoplar algunas de las autopartes halladas en la escena, entre ellas un guardafango. Asimismo, verificaron la coincidencia de otros componentes mecánicos que habían sido recogidos durante las primeras diligencias efectuadas tras el accidente.

De acuerdo con lo observado durante la inspección, varios de los restos encontrados en la vía guardan correspondencia con elementos del vehículo analizado. Estos hallazgos pasarán a formar parte de la carpeta fiscal que continúa reuniendo evidencia sobre el caso.

Además de la revisión física de la unidad, los especialistas aplicaron pruebas de luminol como parte de las labores periciales. Este procedimiento busca detectar rastros que puedan aportar información relevante para la investigación.

La diligencia contó con la participación de representantes legales de las partes involucradas. Los resultados obtenidos serán evaluados por las autoridades encargadas del proceso.

Mientras continúan las investigaciones, Adrián Villar Chirinos permanece recluido por mandato judicial. El Poder Judicial dictó el pasado 31 de marzo una medida de prisión preventiva por nueve meses en su contra.

De no producirse modificaciones en el proceso, dicha medida se extenderá hasta el próximo 4 de diciembre. No obstante, la defensa de la familia de Lizeth Marzano considera que la Fiscalía podría presentar una acusación formal antes de que concluya ese plazo y solicitar el inicio del juicio correspondiente.