La Fiscalía Suprema de Familia archivó el caso contra el parlamentario José Jerí, actual presidente del Congreso, por el presunto delito de violación sexual en la modalidad de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. La denuncia fue presentada tras una reunión social realizada el 30 de diciembre de 2024.

En el caso de Marco Antonio Cardoza Hurtado, también denunciado, la Fiscalía dispuso que la investigación continúe en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta. Según la denunciante, los hechos ocurrieron en un inmueble de Jerí y ambos estarían implicados.

Jerí rechazó la acusación desde el inicio y afirmó: “Debo reiterar mi absoluto rechazo a la acusación. […] Repudio categóricamente cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y reafirmo mi firme compromiso con la búsqueda de justicia”.

Tras asumir la presidencia del Congreso, sostuvo que hubo “una campaña orquestada” para perjudicarlo y que en la reunión “hubo excesos de otras partes”.