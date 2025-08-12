La congresista Patricia Chirinos presentó un proyecto de ley que plantea modificar el marco normativo electoral para que los alcaldes provinciales y distritales que deseen postular a otro cargo público no tengan que renunciar seis meses antes de las elecciones, como establece la norma vigente, sino que soliciten una licencia sin goce de haber por un plazo no menor de 60 días calendario antes de la fecha de los comicios.

La parlamentaria precisa que esta solicitud deberá presentarse ante el Concejo Municipal, que “está obligado a concederla”, y que la omisión será causal de improcedencia de la inscripción de la candidatura.

En su propuesta, Chirinos sostiene que “la renuncia obligatoria que se exige actualmente a los alcaldes produce un impacto negativo en la gestión pública” al dejar sin conducción política a las municipalidades, lo que perjudica a la población, especialmente en contextos vulnerables donde la presencia del alcalde es clave para la articulación de políticas públicas.

La legisladora también cuestiona que, mientras los alcaldes deben renunciar con meses de anticipación, los trabajadores y funcionarios públicos sin cargos de elección popular pueden pedir licencia sin goce de haber recién desde el 11 de febrero de 2026 si desean participar en las elecciones generales.