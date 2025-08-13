La congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, presentó un polémico proyecto de ley que otorgaría beneficios a los alcaldes en ejercicio que deseen ser candidatos en los comicios de abril del 2026.

La actual normativa indica que los burgomaestres que decidan ser candidatos a presidente y vicepresidentes de la república, senador o diputado deberán renunciar al cargo “seis meses antes de las elecciones ordinarias”, es decir hasta el 11 de octubre de 2025.

Según la iniciativa de Chirinos, los alcaldes que postulen a otro cargo público tendrían derecho a pedir licencia solopor dos meses antes de la elección, es decir hasta el 11 de febrero de 2026.

En texto de la legisladora propone “una reforma mínima pero sustantiva: permitir que los alcaldes provinciales y distritales que postulen a otro cargo público puedan acogerse a una licencia obligatoria sin goce de haber por sesenta días calendario antes de la elección, en lugar de verse obligados a renunciar de manera definitiva”.

Por lo demás, la modificación propone establecer que los concejos municipales tengan la obligatoriedad de aceptar las peticiones de licencia sin remuneración para los alcaldes que quieran participar como candidatos en a los comicios.

MOTIVACIÓN

La renuncia de un alcalde con seis meses de anticipación causaría perjuicios a la población, es uno de los fundamentos del proyecto.

“Interrumpir el mandato mediante una renuncia anticipada deja sin conducción política a la entidad y perjudica directamente a la población, sobre todo en contextos vulnerables donde la presencia del alcalde es decisiva para la articulación de políticas públicas”, señala.

Agrega: “Al obligar a una autoridad edil a abandonar su mandato antes de culminar la gestión, la norma genera un quiebre institucional que pone en riesgo la continuidad de obras, convenios o programas sociales en curso, con efectos concretos en el bienestar ciudadano”.

EXTEMPORÁNEO

La propuesta legislativa no es pertinente, en opinión del especialista en legislación parlamentaria, Alejandro Rospigliosi, “porque la normativa electoral vigente ya no permite modificaciones”.

“En abril del 2025 se convocaron a elecciones generales; estamos en medio de un proceso electoral”, declaró a Correo.

Asevera que va a favorecer sin duda al alcalde Rafael López-Aliaga.

“Claro que sí. Esta ley busca beneficarlo a él. Si es que postula y no gama, regresa a su puesto. Eso es lo que esta buscando”, señala.

“Pero la norma actual dice que debe renunciar. Si no gana a llorar al río”, graficó el especialista.