El Ministerio Público abrió investigación contra Martín Alejandro Effio Dávila (40), chofer del bus de la empresa Real Star que protagonizó un fatal accidente en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate.

Según informó la institución, el primer despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, a cargo del fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta, abrió expediente contra el conductor “por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como de lesiones culposas en agravio de nueve personas”.

Dos pasajeros, un hombre y una mujer, perdieron la vida en el accidente, mientras que al menos nueve personas resultaron heridas.

“El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta dispuso las diligencias de manera inmediata a efectos de determinar la responsabilidad penal del imputado, y proceder con el levantamiento de los cadáveres junto con la Unidad Especializada de Tránsito de Lima”, indicó el Ministerio Público.