La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la decisión judicial que permitió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, viajar a Suiza pese a encontrarse bajo una medida de impedimento de salida del país por 18 meses. El Poder Judicial suspendió temporalmente dicha restricción para que el integrante del Ejecutivo asista a un acto oficial.

Espinoza reconoció que la autorización genera cuestionamientos. “El riesgo de fuga puede estar, pero si hay una autoridad jurisdiccional, la Corte Suprema, que lo ha permitido, ellos son los que, bueno, ya saben lo que están haciendo”, señaló a RPP.

El pronunciamiento ocurre en medio de las investigaciones que afronta Santiváñez por presunto tráfico de influencias y por su presunta relación con una organización criminal.

En ese contexto, la fiscal de la Nación evitó profundizar en detalles del caso y recalcó que no corresponde a su despacho opinar sobre asuntos que deben ser tratados por las instancias competentes.

Espinoza subrayó la importancia de que los mecanismos de control legal funcionen en este tipo de decisiones. En esa línea, mencionó que la Procuraduría General de la República y los juzgados son los responsables de evaluar la validez de la medida adoptada.

Finalmente, destacó que las investigaciones a funcionarios deben conducirse con objetividad y quedar en manos de los fiscales encargados, quienes son responsables de asegurar la transparencia de cada proceso.