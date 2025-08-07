La Junta Nacional de Justicia (JNJ) exhortó este jueves 7 de agosto a la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, a reincorporar de inmediato a Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular, al advertir un “reiterado incumplimiento” de lo resuelto por el organismo.

En un oficio firmado por su presidente, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, la JNJ recordó que la sanción de suspensión por 60 días impuesta a Benavides ya se cumplió, por lo que no existe impedimento para su retorno al cargo, según lo establecido en la Resolución N.º 231-2025-JNJ, notificada el pasado 16 de junio.

El documento también rechaza las observaciones planteadas por la Fiscalía de la Nación sobre presuntas irregularidades en la Resolución N.º 092-2025-PLENO-JNJ. La JNJ precisó que dicha resolución fue emitida el 23 de junio y su notificación el 31 de julio “no acarrea nulidad alguna”. Además, aclaró que la actualización pendiente en el portal de Servir sobre el Registro Nacional de Sanciones a Servidores Civiles no afecta la reincorporación, pues se trata de un registro ajeno a su competencia.

Finalmente, la JNJ instó a Espinoza a ejecutar la reincorporación “en el día” para evitar una “lamentable situación de inseguridad jurídica”.