La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, criticó que el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, se retirara al final de la reunión sobre los problemas en la ruta entre Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo, y señaló que él acudió con una agenda distinta a la convocada.

A su salida del Mincetur, Salcedo afirmó que el Gobierno prefería centrarse en un “chicharrón” y no en Machu Picchu, comentario que provocó la reacción de la ministra.

“El gobernador se ha retirado, ha participado de toda la reunión, ha estado durante el proceso de la elaboración del pronunciamiento, pero como verán, el gobierno regional no tiene estas competencia en esos temas. Él trajo una agenda distinta a lo que se abordaba el día de hoy que era solucionar el tema del transporte”, sostuvo León en conferencia de prensa.

La ministra del Mincetur señaló que le resulta sorprendente que la autoridad regional del Cusco no busque llegar a un acuerdo, pese a que sus solicitudes fueron escuchadas durante la reunión.

“Después de que los alcaldes muestren la voluntad y que el gobernador esté detrás de no llegar a consensos eso más bien causa extrañeza. Tenemos que llegar a consensos, estamos ayudando, lo que necesitamos es garantizar la seguridad de los visitantes tanto en el ingreso como salida (a la ciudadela)”, agregó.

Desilú León anunció que esta semana se convocará a las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy para abordar los problemas de transporte y la seguridad integral de los turistas, como parte de un plan de contingencia ante la situación en Machupicchu.

En ese sentido, afirmó que las autoridades locales se comprometieron a coordinar acciones para reforzar la seguridad en los accesos, las colas y las unidades de transporte.