Keiko Fujimori afrontará libre de restricciones el proceso penal relacionado con los supuestos aportes ilegales que habrían financiado sus campañas de 2011 y 2016, también denominado como el caso Cócteles.

La medida se da tras la resolución del juez Wilson Verástegui, quien declaró “la caducidad” del mandato de comparecencia con restricciones que regía sobre la lideresa de Fuerza Popular desde el 30 de abril de 2020.

En la audiencia virtual del viernes 12 de setiembre, el magistrado señaló que el plazo de 36 meses de la medida restrictiva impuesta a Keiko Fujimori ya había vencido. Por ello, dispuso que la excandidata presidencial continúe este proceso penal bajo comparecencia simple, debiendo presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial únicamente cuando sea requerida.

Para tomar su resolución, el magistrado Verástegui Gálvez consideró la Ley 32130, la cual determina que la medida de comparecencia con restricciones no puede superar los 36 meses en casos de criminalidad organizada.

Sin embargo, el magistrado ordenó que queda “subsistente” el pago de la caución de 70 mil soles impuesta a Keiko Fujimori, aclarando que esta medida no constituye coerción personal, sino que tiene carácter patrimonial.

Al finalizar la audiencia virtual, la fiscal adjunta Paulina Roque, la representante de la Procuraduría asignada al caso y la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, manifestaron su conformidad con la resolución del magistrado en dicho proceso penal.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó el 2 de julio ante el despacho del juez Wilson Verástegui una nueva acusación en el marco del caso Cócteles, en la que pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori por presuntos aportes irregulares a sus campañas de 2011 y 2016.

Según el magistrado, la excandidata presidencial habría cometido los presuntos delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, afectando al Estado peruano.