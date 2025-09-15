Flor de María Maita Luna, exfiscal superior, fue capturada tras estar prófuga por más de 20 años. Sobre ella pesaba una orden de detención desde 2002 por, presuntamente, haber integrado una organización criminal durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, la cual estaba liderada por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

La Fiscalía acusa a Maita de recibir pagos mensuales de S/2.500 del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para favorecer al régimen desde el Ministerio Público. Se le imputan los delitos de cohecho y asociación ilícita. Según la acusación, existen documentos y manuscritos atribuidos a la exfiscal que confirman que solicitaba estos pagos. Además, testigos como exchoferes y exempleados del SIN habrían corroborado la entrega de sobres con dinero en su domicilio.

El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, considerando el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. Maita niega los cargos, afirma que los documentos clave son copias y asegura no haber sido notificada debidamente. Su defensa solicitó arresto domiciliario por problemas de salud, pues tiene 70 años.

TE PUEDE INTERESAR