El abogado de Juan José Santiváñez, Stefano Miranda, negó que su patrocinado (actual ministro de Justicia-Minjus) haya pedido favores a Eduardo Arana, cuando era titular del Minjus, para beneficiar al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, condenado por el delito de organización criminal.

El letrado sostuvo que no se ha concretado ninguna solicitud, el cual se escucha en los audios. Como se conoce, el dominical de Panorama reveló que Santiváñez, en el cargo de ministro del Interior, habría pedido a Eduardo Arana mejores condiciones para “El Diablo”, cuando estaba recluido en el penal El Milagro, de Trujillo.

“No solo no ha pedido ningún favor, no se ha concretado ninguna solicitud que en estos audios se escuchan. Porque sí le habrían hecho el favor, mi cliente no debería estar en ese Ministerio”, indicó en RPP.

Además, afirmó que en siete meses la Fiscalía no pudo corroborar este delito de presunto tráfico de influencias, en el que favorece a Salirrosas.

“Por ejemplo, si se le prometió pasar al pabellón 13 del penal de Trujillo, ¿se dio eso? ¿En estos siete meses o cuándo José Santivañez fue ministro se logró eso? No, categóricamente no, no obra en el expediente y no obrará porque jamás se hizo ese favor”, resaltó.

Stefano Miranda señaló que dichos audios deben ser sometidos a las pericias correspondientes para verificar que le pertenecen a su cliente y que sean de una matriz confiable.

Asimismo, manifestó que Santiváñez y su defensa se someterán a los pedidos de la Fiscalía.