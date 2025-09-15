El congresista Américo Gonza sostuvo que el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, debe ser interpelado; y que el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, debería ser censurado.

El legislador de Perú Libre indicó en Canal N que el titular del MTC debe ser interpelado en relación con la situación del proyecto ferroviario Lima–Chosica. “Que vaya al Congreso a responder por supuesto, eso es el primer paso” , señaló.

Como se sabe, la bancada Renovación Popular presentó una moción de interpelación en el Congreso contra el ministro César Sandoval. El pedido busca que responda por su “conducta obstruccionista” frente al proyecto ferroviario Lima–Chosica.

Respecto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, Américo Gonza considera que debería ser censurado, pues “no debió regresar al gabinete”.

“El señor Santivañez no debió, ni siquiera, regresar al gabinete” , aseveró.

En torno, a la iniciativa del gobierno para construir un penal en la isla “El Frontón” indicó: “Mire, ni siquiera se puede construir cárceles en tierra (firme), menos en una isla. La construcción de otras cárceles están paralizadas, creo que en ello debemos enfocarnos. El penal de ‘El Frontón’ es una bandera que genera expectativa, pero ellos saben que no se va poder materializar”.

De otro lado, Américo Gonza cuestionó que se archive la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y sostuvo que el país necesita un proceso de investigación para esclarecer las muertes en las protestas.

“Imponer afiliación”

Asimismo, el congresista de Perú Libre refirió que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han evitado reformas desde su creación y que el actual sistema limita la libertad de los trabajadores, “al imponer la afiliación y restringir el acceso a sus propios fondos”.

