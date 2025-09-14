Una denuncia que surgió en el 2020 en la ciudad de Arequipa pone en el ojo de la tormenta al más alto mando de la Policía Nacional, el comandante general Víctor Zanabria Angulo, quien fue suspendido de sus funciones por el Poder Judicial por un plazo de 18 meses.

El caso de “Policías Albañiles” se remonta a cuando Zanabria Angulo era el jefe de la IX Macro Región Policial, donde habría ordenado que seis agentes de la Policía trabajen como albañiles y electricistas en obras dentro de la entidad policial, por lo que la autoridad policial es investigada por los presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad.

Una de las primeras en dar a conocer esta irregularidad fue la exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, mayor PNP (r) Claudia del Castillo, quien se acogió a la confesión sincera para relatar como el general Zanabria le ordenó que mintiera en el papel y que hiciera pasar a los suboficiales albañiles como si estuvieran patrullando en las calles de Arequipa.

Esta denuncia derivó a que en el 2021 la Fiscalía abriera un proceso de investigación, acto que se prorrogó hasta junio del presente año, en el cual se formalizó la investigación preparatoria contra el Zanabria Angulo.

Seguido a esta formalización, en julio la Fiscalía solicitó al Poder Judicial suspender de manera preventiva por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional.

RESPONDE

En conferencia de prensa realizada en la capital de la República, acompañado de generales de la Guarnición de Lima, el alto mando policial calificó de “excesiva” esta medida aprobada por el Poder Judicial, “¿No es una muestra de exceso de poder? ¿Qué quieren hacer?”, sostuvo.

En otro momento, señaló que apelará esta decisión a la que consideró inaplicable y con errores materiales. “El abogado responsable del seguimiento de este caso en Arequipa está presentando el documento pertinente para apelar esta decisión”, señaló Zanabria.

Mientras cuestionaba la medida indicando que se están sentando malos precedentes, afirmó que este 1 de octubre pasará al retiro, “si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy”, puntualizó.

REACCIONES

En Arequipa este caso no pasa desapercibido y uno de los primeros en dar su opinión fue el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra, policía en situación de retiro, quien señaló que esta situación no debe detener a la Policía Nacional.

Precisó que la presidenta Dina Boluarte Zegarra debe nombrar de inmediato al sucesor de Zanabria y considera que debería ser el teniente general Óscar Arriola. “Él se está quedando de forma interina, pero lo apropiado es que sea nombrado titular”, afirmó.

INVOLUCRADOS

Además de Víctor Zanabria también son investigados el actual prefecto regional de Arequipa, Francis Alarcón, coronel en situación de retiro, asimismo, se incluye al coronel Luis Cancela, el suboficial Rodríguez Bilbao y Claudia del Castillo. También está incluido el contratista Colquehuanca, quien habría realizado giros de dinero a los funcionarios investigados.