El Poder Judicial ordenó la suspensión temporal por 18 meses de Víctor Zanabria Angulo como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de una investigación por presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad. Ante esta suspensión, Zanabria debe dejar su cargo en las próximas horas.

El abogado especialista en legislación policial Stefano Miranda señaló en RPP que, según la normativa, Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, asumirá de manera interina como comandante general.

El especialista explicó que la resolución judicial es de cumplimiento obligatorio e inapelable mientras se ejerce el cargo, y que cualquier recurso contra la suspensión debe presentarse fuera del mismo.

Stefano Miranda destacó que esta suspensión no es una sanción penal ni administrativa, sino una medida preventiva que busca evitar riesgos procesales.

Asimismo, señaló que Víctor Zanabria tiene derecho a apelar la decisión, pero debe acatar el mandato judicial de forma inmediata. Ante ello, instó al comandante general a dar el ejemplo cumpliendo la ley y evitar sentar un mal precedente para el estado de derecho.