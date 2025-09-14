Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue suspendido por 18 meses por orden del Poder Judicial en el marco de una investigación por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, relacionados con el caso ‘Policías albañiles’.

Esta suspensión implica que Víctor Zanabria debe dejar su cargo como jefe del Comando de Operaciones Policiales en las próximas horas.

En conferencia de prensa, Zanabria calificó la suspensión como “excesiva” y “arbitraria”, afirmando que su defensa apelará la decisión.

Además, manifestó que se retira orgulloso y sin vergüenza, resaltando que durante su gestión los efectivos policiales participaron voluntariamente en la construcción de diversos espacios comunitarios. Aseguró que siempre trabajó por el bienestar de su personal y aceptará la suspensión cumpliendo la ley.

Al respecto, José Antonio Palacios, abogado de 16 suboficiales supuestamente víctimas de abuso, denunció que Víctor Zanabria ordenó a estos policías realizar trabajos de albañilería y otras tareas ajenas a sus funciones oficiales, mientras falsificaba información para hacer parecer que estaban en labores de patrullaje.

En declaraciones a RPP, también relató cómo, al detectarse estas irregularidades, se intentó esconder a los suboficiales para impedir la constatación fiscal, y cómo algunos testigos han sido amenazados o presionados.

José Antonio Palacios indicó que Víctor Zanabria podría enfrentar una condena no menor de 10 años y que tiene otros procesos abiertos. Además, denunció presuntos actos de corrupción relacionados con desvío de fondos y amenazas de muerte a testigos clave, resaltando la grave crisis que atraviesa la Policía Nacional del Perú.