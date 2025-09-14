La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este domingo el respaldo oficial del Gobierno al octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), tras coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y en respuesta a la preocupación de millones de trabajadores peruanos.

“El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP es el dinero de la familia que trabaja; por lo tanto, son ellos quienes deben decidir en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bienestar de sus hogares”, declaró la mandataria durante la celebración del Día de la Familia, en el evento Familias con Punche.

“Estamos más unidos y más fuertes que nunca, enfocados en consolidar nuestra economía, destrabando proyectos y abriendo los brazos a las inversiones que generan empleo. Y pensando justamente en las familias, queremos anunciar que tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro Gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, declaró Dina Boluarte en el distrito de San Luis.

En su mensaje, la jefa de Estado reiteró el compromiso de su gestión con la sostenibilidad del sistema previsional y la estabilidad económica del país, aunque exhortó a los ciudadanos a evaluar con responsabilidad el uso de sus fondos, considerando la importancia de garantizar una jubilación digna.

“Mientras más recursos logremos recaudar como Estado y mayores sean los aportes a la caja fiscal, actuaremos con responsabilidad para garantizar una jubilación con mejores expectativas”, subrayó Boluarte.

La mandataria también aseguró que el Ejecutivo trabaja en consolidar la economía, destrabar proyectos y atraer inversiones que generen empleo y desarrollo para los peruanos.