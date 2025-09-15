El especialista en derecho electoral, Martín D’Azevedo, señaló que la implementación del voto electrónico en el país podría contribuir a evitar la manipulación política y agilizar el proceso electoral.

No obstante, advirtió en entrevista con Canal N, que antes de poner en práctica voto electrónico, se necesita una verificación exhaustiva por parte de entidades nacionales o internacionales que garanticen su transparencia y confiabilidad.

Martín D’Azevedo también se pronunció sobre el debate generado en torno a la eventual participación de Duberlí Rodríguez como candidato.

Al respecto, el experto indicó que esta posibilidad aún se mantiene en suspenso mientras el Tribunal Constitucional resuelva la controversia de competencias entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Poder Judicial.

Asimismo, D’Azevedo explicó que la demanda presentada por el JNE ante el Tribunal Constitucional busca precisamente aclarar los límites de atribuciones entre ambas instituciones. Sin embargo, remarcó que este proceso no altera el cronograma electoral, el cual continúa desarrollándose con normalidad.