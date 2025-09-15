La congresista Ruth Luque, de la bancada de Bloque Democrático Popular, comunicó que se presentará una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, luego de la difusión de audios que lo implicarían en un presunto caso de tráfico de influencias junto a Juan José Santiváñez.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la legisladora expresó que los ministros (Santiváñez y Eduardo Arana) han gestionado intereses particulares, “pro delincuencia”.

“Ni Santiváñez, ni Arana. Ambos deben renunciar inmediatamente. Informo que presentaré una moción de censura contra Eduardo Arana”, escribió Ruth Luque.

Refiere que Santiváñez actuó como abogado de un delincuente condenado, alias “El Diablo” , utilizó el Ministerio del Interior a fin de crear redes de influencia.

“Además, celebra los cambios del delito de organización criminal para salvar a sus delincuentes. El tiempo nos da la razón, legislan para la delincuencia”, agregó.

Santivañez abogado de un delincuente condenado alias el “diablo”, utilizó el Ministerio del Interior para generar redes de influencia, cambio de pabellón con Eduardo Arana (hoy @pcmperu ). Además celebra los cambios del delito de organización criminal para salvar a sus… pic.twitter.com/CuAsLNavU4 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 15, 2025

Como se conoce, dominicales revelaron que Santiváñez habría coordinado con Arana para cambiar de pabellón al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, condenado por el delito de organización criminal y mejorar sus condiciones. Esta recluido en el penal El Milagro, de Trujillo.

Según audios expuestos por Panorama:

Voz atribuida a Juan José Santiváñez: Hermano, oye escúchame, nomás escúchame. No quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo. Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Ya. Lo veo ahorita. Lo veo ahorita.

Voz atribuida a Juan José Santiváñez: Por favor, te mando su nombre completo.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Ya, listo. Listo.