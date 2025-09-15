La Comisión de Ética Parlamentaria sesionará este lunes 15 de setiembre a las 15:00 horas en una reunión ordinaria. El grupo de trabajo está presidido por el congresista Elvis Vergara.

En su última sesión, realizada el 1 de setiembre, la comisión aprobó su Plan de Trabajo 2025–2026, el cual plantea objetivos como preservar la imagen del Congreso, promover la ética parlamentaria, absolver consultas dentro de sus competencias y garantizar la transparencia en la administración de recursos.

El plan también incluye medidas para fomentar la publicidad de sus labores mediante distintos medios de comunicación, así como la elaboración de instructivos que faciliten a los ciudadanos el uso de la mesa de partes virtual para un trámite rápido y accesible de las denuncias.

Finalmente, se estableció que las sesiones ordinarias de la Comisión de Ética se realizarán todos los lunes a las 15:00 horas.

Anterior gestión

Varios legisladores han indicado días atrás en diversos medios de comunicación que esperan que la actual gestión se diferencie de la anterior. La congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) tuvo una gestión marcada por la polémica durante su paso como presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Diversas decisiones adoptadas bajo su conducción generaron cuestionamientos tanto de la opinión pública como de sus propios colegas, debido a presuntos criterios políticos en la evaluación de denuncias contra legisladores.

Dicha comisión, bajo la presidencia de Acuña, archivó investigaciones contra parlamentarios de determinadas bancadas.

Actualmente, María Acuña es presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, designación que se dio en medio de controversias por un terreno en el distrito de Surco.