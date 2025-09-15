Este domingo, se reveló un audio que comprometería al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien habría pedido la intervención del entonces titular de Justicia, Eduardo Arana —actual presidente del Consejo de Ministros— a favor de su patrocinado Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, acusado de pertenecer a la organización criminal ‘Los Pulpos’ en Trujillo.

Dicha conversación difundida por Panorama, registrada en septiembre de 2024 desde el despacho de Santiváñez mientras aún era ministro del Interior y muestra cómo este le pidió a Arana atender “rápidamente” el caso de Miguel Marcelo Salirrosas.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Juan José...

Voz atribuida a Juan José Santiváñez: Hermano, oye escúchame, nomás escúchame. No quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo. Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Ya. Lo veo ahorita. Lo veo ahorita.

Voz atribuida a Juan José Santiváñez: Por favor, te mando su nombre completo.

Voz atribuida a Eduardo Arana: Ya, listo. Listo.

De acuerdo con el dominical, Santiváñez habría activado el altavoz para que su entorno escuchara cómo gestionaba la solicitud.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia aún no se han pronunciado oficialmente respecto a la difusión de este audio, que se suma a denuncias anteriores sobre la intervención de Juan José Santiváñez ante Eduardo Arana para gestionar el traslado penitenciario de Miguel Marcelo Salirrosas.