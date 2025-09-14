El ministro de Salud, César Vásquez, salió en defensa del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, tras la difusión de audios en los que se le vincula con un presunto cobro de 20 mil dólares a cambio de favores ante el Tribunal Constitucional (TC) para beneficiar a un policía.

Durante la campaña de salud gratuita realizada en el estadio Alejandro Villanueva en el Rímac, el titular del Minsa afirmó que habría una “cacería de brujas” de parte de la Fiscalía.

“Tomemos con pinzas estos peritajes que ya más de un especialista lo ha desacreditado porque contra Santiváñez hay una cacería de brujas desde la Fiscalía”, apuntó.

Además, refirió que el monto revelado en el audio se trataría de los honorarios de Santiváñez en su labor como abogado. Por ello, indicó que la situación se debe tomar con “pinzas” y permitirle el derecho a la presunción de inocencia, además de que brinde las explicaciones.

“Cuando se refería a un monto específico para poder ayudar en una defensa ante el TC era por sus honorarios. Eso tiene que investigarse, si él tiene una posición y lo puede mostrar, yo creo en él. Hay que darle a todos la presunción de inocencia y permitir que lo explique”, expresó.

POSIBLE CENSURA

En cuanto a la posible moción de censura presentada contra Juan José Santiváñez, Vásquez indicó que es una herramienta política que corresponde a los congresistas, pero confió en que sus explicaciones serán suficientes para evitar la sanción.

“Si los congresistas se sienten satisfechos, no votarán en contra; y si no, lo harán. Es un derecho”, manifestó.