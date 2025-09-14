El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) del 21 al 26 de setiembre de 2025, para participar en los eventos de la Semana del Clima de Nueva York y la Semana de Alto Nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La medida se oficializó mediante la Resolución Suprema N.° 196-2025-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En el marco de la Semana del Clima de Nueva York, el ministro asistirá a diversas actividades:

“Grupo de Financiadores para la Tenencia Forestal (FTFG) y la Plataforma de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP)” (22 de setiembre).

“Mesa redonda de la Coalición para REDD+ Jurisdiccional” (22 de setiembre).

“Financiando los Bosques: Hoja de ruta al 2030” (23 de setiembre).

“Mesa redonda para el Paquete País de Perú” (23 de setiembre).

“Reunión del Comité Directivo del FCLP” (24 de setiembre).

Además, será copatrocinador del evento internacional “30x30: Proteger la naturaleza, garantizar la paz y un futuro sostenible”, que se desarrollará el 23 de setiembre durante la Asamblea General de la ONU.

Como parte de la agenda oficial, se tiene prevista la firma de dos convenios de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de los Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP).

En tanto dure la ausencia del ministro Castro, el despacho del Ambiente será encargado al ministro de la Producción, Sergio González Guerrero.