El grupo parlamentario Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en el que acusó al Gobierno de haber “desnaturalizado la reforma de pensiones”, al imponer restricciones que —según afirmaron— no corresponden a su propuesta original.

En el comunicado, la bancada recordó que su planteamiento inicial siempre estuvo centrado en el ciudadano, con medidas como la pensión por consumo (que convierte cada compra formal en ahorro jubilatorio), el fin del monopolio de las AFP para abrir la competencia, la reducción de las comisiones a las que generan ganancias y el respaldo a una pensión mínima que garantice dignidad en la vejez.

No obstante, denunciaron que el Ejecutivo añadió limitaciones como la prohibición de nuevos retiros, el límite del 95.5 % para menores de 40 años y la obligación de aportar para los independientes. “Estas restricciones no son nuestras. Fueron impuestas por el Gobierno, que hoy se contradice y cambia de posición”, señala el pronunciamiento.

Ante esta situación, Fuerza Popular propuso tres medidas inmediatas:

Excluir a los independientes de la obligación de aportar.

de la obligación de aportar. Restituir el retiro del 95.5 % para todos los afiliados.

para todos los afiliados. Poner en agenda un octavo retiro en la Comisión de Economía.

“La reforma previsional debe ser un sistema justo, sostenible y al servicio de los peruanos”, concluye el comunicado.