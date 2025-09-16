El Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial que imponga 36 meses de prisión preventiva al exalcalde de La Victoria, Elías Cuba, investigado por presunto lavado de activos en el marco del caso “Los Intocables Ediles”.

La instancia fiscal responsabiliza al exburgomaestre por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de conversación, transferencia y/o ocultamiento de ganancias ilícitas obtenidas por la mencionada organización, en perjuicio del Estado.

La jueza Margarita Salcedo evaluará el requerimiento de prisión preventiva el próximo martes 7 de octubre, en una audiencia programada para las 3:00 p. m., de carácter presencial e inaplazable, en la Corte Superior Nacional. A la cita deberán concurrir las partes procesales para sustentar sus argumentos, tras lo cual la magistrada emitirá su decisión.

En agosto de 2018 se destapó el caso Los Intocables Ediles, tras la detención del alcalde de La Victoria, Elías Cuba, y varios funcionarios de la comuna, señalados como parte de una red que exigía pagos ilegales a los comerciantes.

En mayo de 2020, el Poder Judicial dispuso la excarcelación de Elías Cuba del penal Miguel Castro tras modificar la medida de prisión preventiva de 26 meses que cumplía por otros cargos vinculados al caso Los Intocables Ediles. En su lugar, se le dictó detención domiciliaria con resguardo policial al ser considerado vulnerable a la Covid-19.

Desde entonces, la exautoridad municipal continuó enfrentando este proceso penal en libertad.