El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, declaró este lunes que no mantiene comunicación con la presidenta Dina Boluarte, aunque afirmó que ella “sabe lo que hace” en relación con un eventual nuevo retiro de fondos de las AFP. Además, evitó pronunciarse sobre el caso Rolex y descartó postular en las elecciones generales de 2026.

Las declaraciones se dieron en el Congreso de la República, luego de una reunión protocolar relacionada con los Juegos Bolivarianos 2025, competencia que tendrá a Ayacucho como una de sus sedes.

Ante las consultas de la prensa sobre el proceso que enfrenta en el marco del Caso Rolex, Oscorima señaló que no puede pronunciarse, ya que el tema está siendo manejado por sus abogados. “No puedo comentar más, el impedimento es judicial”, expresó.

El Ministerio Público investiga actualmente a Wilfredo Oscorima por presuntos delitos de contrabando, receptación aduanera y cohecho pasivo impropio, dentro del caso que también involucra a la presidenta.

En 2024, la investigación se amplió tras confirmarse la entrega de relojes de lujo y otros accesorios por parte del gobernador regional. Según declaraciones previas de Dina Boluarte, estos habrían sido préstamos y no regalos.

Wilfredo Oscorima respondió a la prensa sobre la postura de la presidenta frente a un posible retiro de fondos de las AFP, señalando que, pese a no tener contacto directo con ella, confía en su criterio.

“No tengo comunicación con la presidenta. Pero ella tiene mucho conocimiento, sabe lo que hace y tendrá sus razones para haber opinado de esa forma”, sostuvo tras responder respecto al cambio de postura del Ejecutivo sobre dicho tema.