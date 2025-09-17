1de 22
Cristal igualó sin goles y cerró con bronca y expulsión de Christofer Gonzales
Cristal igualó sin goles y cerró con bronca y expulsión de Christofer Gonzales

2de 22
Polémico final en el Gallardo: expulsiones y tensión tras el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
Polémico final en el Gallardo: expulsiones y tensión tras el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

3de 22
Sporting Cristal y Alianza Atlético terminaron en trifulca
Sporting Cristal y Alianza Atlético terminaron en trifulca

4de 22
Cristal y Alianza Atlético igualaron sin goles
Cristal y Alianza Atlético igualaron sin goles

5de 22
Cero goles y mucha bronca
Cero goles y mucha bronca

6de 22
Sporting Cristal dejó puntos y acabó con incidentes ante Alianza Atlético
Sporting Cristal dejó puntos y acabó con incidentes ante Alianza Atlético

7de 22
Partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético terminó en empate
Partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético terminó en empate

8de 22
Encuentro por la octava fecha del Torneo Clausura 2025
Encuentro por la octava fecha del Torneo Clausura 2025

9de 22
Accidentado final en el estadio Alberto Gallardo
Accidentado final en el estadio Alberto Gallardo

10de 22
Cero goles y mucha bronca
Cero goles y mucha bronca

11de 22
Sporting Cristal no sumó puntos
Sporting Cristal no sumó puntos

12de 22
Empate con escándalo
Empate con escándalo

13de 22
Cristal igualó sin goles y cerró con bronca
Cristal igualó sin goles y cerró con bronca

14de 22
Expulsiones y tensión tras el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
Expulsiones y tensión tras el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

15de 22
Sporting Cristal dejó puntos
Sporting Cristal dejó puntos

16de 22
Cristal igualó sin goles
Cristal igualó sin goles

17de 22
Polémico partido en el Gallardo
Polémico partido en el Gallardo

18de 22
Equipo celeste no pudo sumar puntos
Equipo celeste no pudo sumar puntos

19de 22
Saludo de técnicos
Saludo de técnicos

20de 22
Alianza Atlético
Alianza Atlético

21de 22
Sporting Cristal
Sporting Cristal

22de 22
El árbitro expulsó a Christofer Gonzales y amonestó a Martín Távara y Agustín Graneros
El árbitro expulsó a Christofer Gonzales y amonestó a Martín Távara y Agustín Graneros

TAGS RELACIONADOS