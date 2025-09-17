Sporting Cristal y A. Atlético empatan 0-0 con polémico final y expulsión de Christofer Gonzales (FOTOS)
El empate entre Sporting Cristal y Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025 tuvo un accidentado final en el estadio Alberto Gallardo. La tensión estalló tras un polémico penal no cobrado a Fernando Pacheco, lo que generó enfrentamientos entre jugadores. El árbitro expulsó a Christofer Gonzales y amonestó a Martín Távara y Agustín Graneros. La PNP tuvo que intervenir. (Fotos: paloma del solar / @photo.gec)