En el cierre, cuando todo parecía perdido, Alianza Lima no bajó los brazos y halló el premio con un espectacular remate de larga distancia de Esteban Pavez (93’). Así llegó el 1-1 frente a Sporting Cristal en Matute. De este modo, pase lo que pase, el equipo seguirá en la punta en solitario.

La acción llegó luego de un error de Gustavo Cazonatti, al intentar un ‘taquito’ para salir de su área. Justamente, el brasileño había marcado para los celestes.

🔵🇵🇪🇨🇱 Así fue el GOLAZO de ESTEBAN PAVEZ a Sporting Cristal para el 1-1 de Alianza Lima a los 92 MINUTOS pic.twitter.com/dmljw6VGP8 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) May 10, 2026

Así va la tabla del Torneo Apertura

En el desarrollo de la fecha 14 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.