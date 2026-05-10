Esteban Pavez gol Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Foto: GEC)
Esteban Pavez gol Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Foto: GEC)

En el cierre, cuando todo parecía perdido, Alianza Lima no bajó los brazos y halló el premio con un espectacular remate de larga distancia de Esteban Pavez (93’). Así llegó el 1-1 frente a Sporting Cristal en Matute. De este modo, pase lo que pase, el equipo seguirá en la punta en solitario.

La acción llegó luego de un error de Gustavo Cazonatti, al intentar un ‘taquito’ para salir de su área. Justamente, el brasileño había marcado para los celestes.

Así va la tabla del Torneo Apertura

En el desarrollo de la fecha 14 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Alianza Lima14103133+18
2.Cienciano1492329+12
3.Los Chankas1392229+6
4.Universitario1373324+9
5.Melgar1362520+4
6.Cusco FC1362520-4
7.Comerciantes Unidos1354419+1
8.Alianza Atlético1345417+3
9.ADT1445517+1
10.CD Moquegua1452717-5
11.Sporting Cristal14446160
12.UTC1444616-3
13Deportivo Garcilaso1344516-3
14.Juan Pablo II1343615-12
15.Sport Boys1333712-6
16.FC Cajamarca1433812-7
17.Sport Huancayo1333712-7
18.Atlético Grau1424810-7

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