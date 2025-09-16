La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó un “proceso de adaptación a la vida civil” del teniente general Víctor José Zanabria Angulo, quien ocupaba la comandancia general. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Directoral N.° 009253-2025-DIRREHUM-PNP, emitida ayer. Ahora el oficial entrará en un periodo de adaptación a la vida civil entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Zanabria cumplirá 40 años de servicio el 1 de enero de 2026. Su retiro ocurre luego que la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, acogiera el pedido de la Fiscalía y lo suspendiera por 18 meses.

El proceso judicial investiga los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad en el denominado Caso Policías Albañiles, que involucra hechos reportados por primera vez en 2020, cuando Zanabria lideraba la IX Macro Región Policial de Arequipa.

