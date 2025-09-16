Carlos Caro, abogado del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, indicó que no puede negar la autenticidad de los audios difundidos por programas dominicales, pero aclaró que estos no modifican la acusación fiscal que pesa sobre su patrocinado.

“Es difícil hablar de autenticidad. Tampoco lo vamos a negar, pero no me hace falta”, señaló en una entrevista con Canal N.

El defensor explicó que la investigación de la Fiscalía aún no ha concluido ni ha entregado peritajes oficiales.

Caro subrayó que la acusación se centra en un contrato firmado en enero de 2024, cuando Santiváñez aún no era funcionario público, para la defensa en un habeas corpus a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, expolicía sentenciado por organización criminal.

“El contrato fue por la defensa legal, no por un cambio de penal ni por gestiones en el INPE”, precisó Caro, quien añadió que los pagos de 20 mil dólares fueron bancarizados y documentados.

Respecto a los audios en los que se menciona a Santiváñez hablando de contactos en el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia, Caro sostuvo que no forman parte de la carpeta fiscal y que su autenticidad debe ser verificada.