Tras la difusión de los polémicos audios que ponen en el ojo público al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, así como al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, desde el Congreso ya se toman acciones para destituir al primero.

DETALLES

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) anunció que presentará una moción de censura contra Arana.

“Como ministros han gestionado intereses particulares, pro delincuencia. Ni Santiváñez ni Arana. Ambos deben renunciar inmediatamente”, escribió Luque en X.­­

Más tarde, dio a conocer a través de sus redes sociales que ya tiene el documento, por lo tanto, inició con la recolección de firmas.

“Censurar al premier Arana por haber incurrido en actos que comprometen la probidad e idoneidad pública y confianza ciudadana, al quedar evidenciado en audios que habría participado en coordinaciones ilícitas con el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez”, reza el documento que compartió.

Congresistas como Sigrid Bazán y Flor Pablo mostraron su interés en respaldar el documento.

Por otro lado, Arana no sería el único que afronte una moción de censura, pues la congresista Susel Paredes dijo que se trabaja en un documento similar contra Santiváñez.

“Dos ministros usando su poder para beneficiar al ‘Diablo’. Estamos trabajando para la censura de Santiváñez, actual ministro de Justicia”, indicó la parlamentaria.

Se necesitan por lo menos 33 firmas para que una moción de censura ingrese a la mesa de partes.

