Mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, José Enrique Jeri, la presidenta Dina Boluarte solicitó autorización para ausentarse del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre.
El documento precisa que la mandataria participará en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizarán en Nueva York los días 22, 23 y 24.
En el oficio se invoca el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política y el artículo 8-A de la Ley N.º 29158, que establecen el procedimiento para autorizar la salida temporal del país de la presidenta de la República.
