En un clásico no importan los presentes deportivos. Al tratarse de una rivalidad con historia, el club con peores antecedentes podría dar el golpe. Y en Alianza Lima saben bien de ello, así que no quieren pasar sorpresas esta noche, en Matute, cuando reciban a Sporting Cristal (8:00 p. m., L1 MAX), por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Alineaciones confirmadas del Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Luis Ramos.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Campaña de donación por las heladas en el sur del país

En colaboración con la ONG sin fines de lucro, Perú Pendiente, los 22 jugadores titulares salieron al calentamiento completamente abrigados, usando chullos, casacas, frazadas y guantes, simulando el frío que viven las familias del sur del Perú. Uno por uno, depositarán cada prenda en una caja de Perú Pendiente en el centro del campo.

#LAPREVIA Alianza Lima vs Sporting Cristal ⚽



Perú Pendiente: Conoce la campaña para luchar contra las heladas en el sur del Perú. A partir del día lunes el Club Alianza Lima será lugar de acopio #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/eywXvnnDDt — L1MAX (@L1MAX_) May 10, 2026

El análisis de Solano sobre el Alianza vs. Cristal.

Para Nolberto Solano, histórico exjugador de la selección peruana y actual embajador de Betsson, uno de los factores que puede inclinar el partido pasa por el desgaste competitivo. “Sobre el papel, parecería que Alianza es el favorito por lo que viene haciendo. Además, tiene la ventaja de no estar jugando un torneo internacional, quizás llega un poco más fresco y con jugadores de mucha jerarquía y experiencia. Eso, normalmente, siempre se nota, pero es un partido de pronóstico reservado”, señaló.

Sin embargo, “Ñol” considera que el contexto emocional de este tipo de partidos puede equilibrar las diferencias futbolísticas. “Cristal sabe la importancia que tiene para el hincha jugar contra Alianza y contra la ‘U’. Hay una responsabilidad muy grande y me parece que Cristal tiene jugadores como para reaccionar y sacar un buen resultado”, afirmó.

La previa del Alianza vs. Cristal

La escuadra blanquiazul lidera la tabla con mucha tranquilidad: suma 32 puntos y le saca tres de ventaja a Los Chankas, el segundo más regular hasta el momento. Además, de la mano del técnico Pablo Guede, el equipo solo fue mejorando y ahora posee una excelente racha de cuatro victorias en fila.

No obstante, la última amargura fue justamente en un clásico contra Universitario (0-1), que no venía bien. Esta vez, Alianza parece más consolidado y tiene herramientas para quedarse con los tres puntos: Eryc Castillo será su abanderado en la ofensiva (ocho goles en sus seis cotejos previos). A la vez, se espera el regreso de Paolo Guerrero, quien se perdió la jornada pasada, ante CD Moquegua, por una sobrecarga lumbar. Jairo Vélez y Fernando Gaibor, los “cerebros” en el medio, serán los acompañantes.

Por su parte, Cristal no luce en buenas condiciones y está más cerca del descenso que del top 4 de la Liga 1. Si bien crecieron en lo colectivo desde el arribo del DT Zé Ricardo, el plantel acumula mucho desgaste por la actividad en la Libertadores: hace unos días se dio la derrota con Palmeiras (0-2). El cansancio podría ser determinante para Miguel Araujo, Yoshimar Yotún, Felipe Vizeu y compañía.