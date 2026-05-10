El balón parado siempre es una herramienta para hacer daño y Sporting Cristal lo aprovechó bien. Luego de una acción que parecía no progresar, Maxloren Castro aprovechó la gran cantidad de gente en el área: desbordó por la izquierda y sacó un centro para que Gustavo Cazonatti ponga el 1-0 sobre Alianza Lima.

Es tan fácil hacerle gol a los cagones, que te das el lujo de meterle uno de taco.

Golazo de Gustavo Cazonatti. pic.twitter.com/ppqzRVfB9x — LÁRGATE RAFFO (@01Deyvisc) May 10, 2026

La previa: Solano sobre el Alianza vs. Cristal.

Para Nolberto Solano, histórico exjugador de la selección peruana y actual embajador de Betsson, uno de los factores que puede inclinar el partido pasa por el desgaste competitivo. “Sobre el papel parecería que Alianza es el favorito por lo que viene haciendo. Además, tiene la ventaja de no estar jugando un torneo internacional, quizás llega un poco más fresco y con jugadores de mucha jerarquía y experiencia. Eso normalmente siempre se nota, pero es un partido de pronóstico reservado”, señaló.

Sin embargo, “Ñol” considera que el contexto emocional de este tipo de partidos puede equilibrar las diferencias futbolísticas. “Cristal sabe la importancia que tiene para el hincha jugar contra Alianza y contra la ‘U’. Hay una responsabilidad muy grande y me parece que Cristal tiene jugadores como para reaccionar y sacar un buen resultado”, afirmó.